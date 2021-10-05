Кафанов: никакого конфликта с Бердыевым не было

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о взаимоотношениях с бывшим наставником «Рубина» и «Ростова» Курбаном Бердыевым.
«Никакого конфликта с Бердыевым не было. Просто хотел уйти и отдохнуть до лета, у меня не было предложений. Пришёл к нему, объяснил ситуацию, у нас был долгий разговор. Спасибо Курбану Бекиевичу, что он меня понял — и, более того, сам посоветовал идти в «Ростов», если всё-таки надумаю работать. И буквально в тот же день мне позвонил Арташес Арутюнянц, президент «Ростова».
Тогда я спросил Бердыева, как мне быть. Он ответил: «Иди в «Ростов». Там все наши, там нас хорошо знают, хорошо к нам относятся». Хотя при первом разговоре я Арташесу Владимировичу сказал: «Давай отдохну до лета». Он говорит: «Надо прямо сейчас». И добавляет: «У меня сейчас Валерий Георгиевич дисквалифицирован, и он за то, чтобы ты приехал и в этих двух играх выводил команду». А вторая игра — с «Рубином»!
Тут важную роль сыграли слова Рустема Сайманова. Он сказал: «Выводи команду, не переживай». В общем, и он, и Бердыев дали добро. Только тогда и дал согласие. На следующий день, 6 марта, уже был в Ростове», — приводит слова Кафанова «Спорт-экспресс».
- 5 октября 2021
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