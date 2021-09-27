Кафанов объяснил попадание Лунёва в состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер «Байера» Андрей Лунёв попал в итоговый состав национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, несмотря на отсутствие игровой практики в клубе.

«Твердо убежден, что отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе, если вратарь на каждую тренировку выходит как на самый важный матч своей жизни, если в каждой игровой ситуации действует как в игре. Если еще учесть, что и уровень партнеров в «Байере» очень высокий, то нет сомнений, что Андрей на сегодняшний день находится в хорошем состоянии и готов играть за сборную», — сообщили в пресс-службе сборной России.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.