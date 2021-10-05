Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о бюджете своего клуба

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал о бюджете своего клуба.

«Бюджет — 260 млн рублей. В 2019 году и до этого он составлял 230 млн рублей. Стало на 30 млн рублей больше, потому что мы создали профессиональную футбольную академию. Получили сертификат РФС. Это бесплатная академия. На развитие этого направления, естественно, нужны были дополнительные средства. Поэтому бюджет стал 260 млн рублей.



В рамках всех бюджетов, которые я знаю, мы идём далеко не на первом месте, к сожалению. Но для нас главное — это стабильность. По бюджету мы, может, пятые, шестые или седьмые с конца, но мы достаточно хорошо внедрили систему финансовой дисциплины. Если стабильность продолжится, мы сможем ещё зарабатывать и сами. У нас нет большого государственного бюджетного финансирования. На данном этапе это только деньги, которые идут в поддержку и развитие академии детско-юношеского футбола. Всё остальное — это частные и сторонние организации, пожертвования или рекламные контракты. Конечно, в идеале мы хотим найти и привести большого титульного спонсора. В этом направлении мы ещё работаем.



Хочется увеличить бюджет за счёт своей работы и работы коммерческой службы. А не за счёт того, чтобы прийти и попросить: «Дайте нам намного больше». Нет! Мы хотим сами заработать и выстроить работу так, чтобы к нам пришли партнёры», — сказал Асхабадзе.