Хачатурянц: 16 клубов проголосовали за то, чтобы я исполнял обязанности президента РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал своё назначение исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги.
«16 клубов выразили мне доверие, проголосовали за то, чтобы я исполнял обязанности президента РПЛ. Прядкин сам подал в отставку. Никакого недоверия к нему не было выражено, насколько я знаю. Прядкину я пожал руку.
Мне уже поступали предложения возглавить лигу, для меня это не было неожиданностью. Запрос на изменение был давно. Остаюсь ли в судейском комитете? Я не хотел бы уходить в сторону от реформ, которые начал в судействе. Юридически проверяется возможность совмещения. Кураторство так или иначе останется за мной, все реформы будут завершены», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 5 октября 2021
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