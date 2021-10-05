«Сам виноват — ушёл в тень». Широков отреагировал на уход Прядкина из РПЛ

Бывший футболист Роман Широков дал комментарий по поводу ухода Сергея Прядкина с поста президента Российской Премьер-Лиги.



«Будет странно, если Хачатурянц будет совмещать должность исполняющего обязанности президента РПЛ и главы судейства. Это неправильно.



Что касается Прядкина, то это первый раз, когда его активно «хотели уйти», и в итоге «ушли». Можно сказать, что уходил эпоха. При нём было сделано много хорошего. Не было ли плохого больше? Зачем сейчас плохое вспоминать? Надо поблагодарить человека за то, что он сделал. Когда-то было чуть лучше, когда-то хуже. Но он приходил не для того, чтобы делать хуже. Плохое тоже было, но лучше вспоминать хорошее.



Что у него пошло не так? Не знаю, что у них случилось, но как понимаю, движения начались после пандемии. Он сам виноват: когда надо было как-то выйти на сцену, то он с неё пропал. Началось ещё с матча «Сочи» – «Ростов». И потом всё развивалось. Его ошибка, что он ушёл в тень и как-то не высказывался», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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