Форвард «Спартака» Квинси Промес выбыл на три недели из-за травмы
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес пропустит три недели из-за травмы колена, сообщает пресс-служба московского клуба.
Напомним, Промес получил повреждение во время матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0. В ходе углублённого медицинского обследования у нидерландского футболиста была диагностирована травма боковой связки колена.
«Ждём тебя на поле, Квинси!» — говорится в сообщении.
Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года, а до этого выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола.
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