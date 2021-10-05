Форвард «Спартака» Квинси Промес выбыл на три недели из-за травмы

Нападающий «Спартака» Квинси Промес пропустит три недели из-за травмы колена, сообщает пресс-служба московского клуба.

Напомним, Промес получил повреждение во время матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0. В ходе углублённого медицинского обследования у нидерландского футболиста была диагностирована травма боковой связки колена.

«Ждём тебя на поле, Квинси!» — говорится в сообщении.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года, а до этого выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола.