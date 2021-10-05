Газизов — о продлении соглашения РПЛ с «Матч ТВ»: таких денег больше никто не даст

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий по поводу того, что Российская Премьер-Лига не станет проводить тендер на телеправа и продолжит сотрудничество с «Матч ТВ».

«Довольны решением по правам. 16 клубов проголосовали единогласно. Ребят, там сумма… Таких больше никто не даст», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги склоняются к тому, чтобы отклонить предложение «Матч ТВ» о продлении сотрудничества на предложенных условиях. Сообщалось, что лига намерена провести тендер с разделением пакета медиаправ. Сегодня, 5 октября, исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц сообщил, что лига приняла решение не проводить тендер на телеправа и продолжит сотрудничество с «Матч ТВ».