Газизов — о продлении соглашения РПЛ с «Матч ТВ»: таких денег больше никто не даст

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий по поводу того, что Российская Премьер-Лига не станет проводить тендер на телеправа и продолжит сотрудничество с «Матч ТВ».
«Довольны решением по правам. 16 клубов проголосовали единогласно. Ребят, там сумма… Таких больше никто не даст», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее сообщалось, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги склоняются к тому, чтобы отклонить предложение «Матч ТВ» о продлении сотрудничества на предложенных условиях. Сообщалось, что лига намерена провести тендер с разделением пакета медиаправ. Сегодня, 5 октября, исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц сообщил, что лига приняла решение не проводить тендер на телеправа и продолжит сотрудничество с «Матч ТВ».
- 5 октября 2021
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