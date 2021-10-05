Жена Матвея Сафонова сообщила о разрыве с супругом. Она намекнула на измену голкипера

Анастасия Сафонова, жена голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, сообщила о разводе с супругом.



«Мы познакомились с Матвеем семь лет назад. А сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой, чего не скажешь обо мне. Семьи больше нет. И прошу больше эту тему не открывать», — написала Анастасия на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Анастасии Сафоновой

Фото: «Инстаграм» Анастасии Сафоновой

Напомним, Анастасия и Матвей были вместе на протяжении семи лет. В июне текущего года во время чемпионата Европы у пары родилась дочь Майя.

Сафонов выступает за основную команду «Краснодара» с 2017 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 9 матчах чемпионата России, в пяти из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.