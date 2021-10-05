Ломаев: раньше очень следил за Акинфеевым. А сейчас — за Эдерсоном, Облаком, Нойером
Поделиться
Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о своих любимых игроках.
«Кто из игроков команд РПЛ произвёл наибольшее впечатление? Мне Вендел очень понравился, Клаудиньо и Барриос. Вот эти игроки. Кого-то ещё выделить не могу. Может быть, другие футболисты против «Крыльев» не показали свою лучшую игру. А так этих трёх ребят выделю.
Есть среди вратарей кумиры? Нет. Просто слежу за вратарями, играющими на высшем уровне, и стараюсь у них учиться. Раньше, когда был маленьким, из российских вратарей очень много следил за Игорем Акинфеевым. А сейчас за Эдерсоном, тер Штегеном, Облаком, Нойером. Но я думаю, так все скажут», — цитируют Ломаева «Известия».
Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
Комментарии
- 5 октября 2021
-
18:25
-
18:19
-
18:15
-
18:06
-
18:02
-
18:01
-
17:48
-
17:32
-
17:28
-
17:26
-
16:52
-
16:41
-
16:34
-
16:27
-
15:58
-
15:52
-
15:49
-
15:37
-
15:36
-
15:25
-
15:22
-
15:10
-
15:03
-
15:00
-
14:59
-
14:56
-
14:46
-
14:43
-
14:33
-
14:30
-
14:10
-
14:01
-
13:57
-
13:45
-
13:45
Партнерский контент