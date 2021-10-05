Ломаев: раньше очень следил за Акинфеевым. А сейчас — за Эдерсоном, Облаком, Нойером

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о своих любимых игроках.

«Кто из игроков команд РПЛ произвёл наибольшее впечатление? Мне Вендел очень понравился, Клаудиньо и Барриос. Вот эти игроки. Кого-то ещё выделить не могу. Может быть, другие футболисты против «Крыльев» не показали свою лучшую игру. А так этих трёх ребят выделю.

Есть среди вратарей кумиры? Нет. Просто слежу за вратарями, играющими на высшем уровне, и стараюсь у них учиться. Раньше, когда был маленьким, из российских вратарей очень много следил за Игорем Акинфеевым. А сейчас за Эдерсоном, тер Штегеном, Облаком, Нойером. Но я думаю, так все скажут», — цитируют Ломаева «Известия».

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