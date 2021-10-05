Вратарь «Аякса» Онана согласовал детали контракта с «Интером»

Голкипер «Аякса» Андре Онана согласовал детали соглашения с миланским «Интером», сообщает инсайдер Никола Скира в своём «Твиттере».
Контракт ещё не подписан, но сделка находится на финальной стадии. Миланцы подпишут вратаря бесплатно после того, как в 2022 году он станет свободным агентом.
Ранее камерунский вратарь отказался от пролонгации контракт с амстердамским клубом. «Нерадзурри» вели переговоры с Онана по поводу контракта сроком на четыре года.
Андре Онана является воспитанником «Барселоны». Он присоединился к «Аяксу» в январе 2015 года. С тех пор вратарь провёл за амстердамский клуб 204 матча, пропустив в них 180 мячей.
В феврале Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил — в его анализах обнаружили запрещённый препарат. Спортсмена дисквалифицировали до февраля 2022-го, после апелляции срок отстранения сократили до девяти месяцев. Кроме того, ему разрешили возобновить тренировки в сентябре.
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