Вратарь «Аякса» Онана согласовал детали контракта с «Интером»

Голкипер «Аякса» Андре Онана согласовал детали соглашения с миланским «Интером», сообщает инсайдер Никола Скира в своём «Твиттере».

Контракт ещё не подписан, но сделка находится на финальной стадии. Миланцы подпишут вратаря бесплатно после того, как в 2022 году он станет свободным агентом.

Ранее камерунский вратарь отказался от пролонгации контракт с амстердамским клубом. «Нерадзурри» вели переговоры с Онана по поводу контракта сроком на четыре года.



Андре Онана является воспитанником «Барселоны». Он присоединился к «Аяксу» в январе 2015 года. С тех пор вратарь провёл за амстердамский клуб 204 матча, пропустив в них 180 мячей.

В феврале Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил — в его анализах обнаружили запрещённый препарат. Спортсмена дисквалифицировали до февраля 2022-го, после апелляции срок отстранения сократили до девяти месяцев. Кроме того, ему разрешили возобновить тренировки в сентябре.