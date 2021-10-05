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«Барселона» планирует зимой расстаться с Юмтити

«Барселона» планирует зимой расстаться с Юмтити
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Каталонская «Барселона» рассчитывает, что французский защитник Самуэль Юмтити зимой покинет команду, сообщает Sport.es.

По сообщениям источника, главный тренер команды Рональд Куман и руководство клуба дали французу понять, что не рассчитывают на него и хотят, чтобы он ушёл. «Барселона» хочет сэкономить как можно больше на игроке, который не входит в планы клуба.

Нынешним летом «Барселона» хотела продать футболиста или, по крайней мере, отдать его в аренду. Юмтити отверг все предложения об уходе из стана каталонцев. Сине-гранатовые также рассматривали вариант с расторжением контракта француза. Игрок встречался с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и смог убедить его дать ещё один шанс проявить себя.

Француз не провёл ни одного официального матча в нынешнем сезоне за каталонцев. Контракт Юмтити с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transtermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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