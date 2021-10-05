«Давно пора». Карпин прокомментировал уход Прядкина с поста президента РПЛ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал уход Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.

«Следил за новостями РПЛ, отношусь нормально. Для меня это решение правильное. Чего объяснять? Вы сами всё знаете. Вам что, мало матча «Сочи» — «Ростов»? Давно пора», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Сергей Прядкин сегодня подал в отставку с поста президента Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что в период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги станет, вероятно, один из руководителей клубов РПЛ — Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»). В то же время наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента лиги является Ашот Хачатурянц, глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Ранее он не отрицал того, что ему от клубов поступало предложение возглавить РПЛ.



Напомним, Прядкин возглавлял Российскую Премьер-Лигу с 2007 года. В 2020 году Прядкин был переизбран на новый пятилетний срок.