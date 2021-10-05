«Выводы — когда будут в равных составах». Карпин — о матчах «Зенита» и «Спартака» в Европе

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал выступление «Зенита» и «Спартака» в еврокубках в нынешнем сезоне.

«Что у нас исторически происходит с крайними защитниками, что потеря молодого Самошникова становится ключевой? У нас не только с крайними исторически происходит. С центральными тоже, да и со всеми. Дело не в русских позициях по лимиту, а в качествах игроков подрастающего поколения. Проблемы российского футбола всё те же, они никуда не делись. Сейчас просто закончил Марио, травмы у Караваева, Самошникова. А если бы травмировались центральные – говорили бы про их дефицит. И то же самое с нападающими.



«Зенит» – опора, так как они играют здорово? Исходя из состава, у нас сколько их игроков – трое? Мы на всех опираемся, и на игроков ЦСКА, «Спартака», «Зенита». Не знаем ещё, кто будет в основном составе. Психологическое состояние у всех разное, у «Спартака» и «Локомотива», например. Сколько времени отведу Глушакову? А он точно останется? Может, он завтра уедет – не сможет тренироваться. Вы можете быть настроены оптимистично, а я реалистично – и я не знаю, останется он или нет. Рассчитывал ли на Кудряшова как на левого защитника? Да, и сейчас тоже. Ещё и в силу травмы Самошникова. Но он такой же претендент, как и Терехов и, возможно, Кузяев. Терехов производит приятное впечатление.



Победы «Зенита» и «Спартака» в Европе? Это радует, но выводы бы делать не спешил. Принесли очки России, обыграли. Но давайте делать выводы, когда будут игры в равных составах», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.