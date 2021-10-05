Карпин чеканил мяч и смеялся с Бариновым. Лучшие фото тренировки сборной России

Сегодня, 5 октября, сборная России на базе в подмосковном Новогорске провела тренировку в полном составе перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал решение нападающего Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.



«У нас в сборной ничего не поменялось: продолжается всё то, что было на первом сборе. Единственное, все привыкли к требованиям. Сейчас проще. Что касается травм, у меня нет логического объяснения. У вас есть? Вот и у меня нет.



Дзюба? Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть за сборную. Если кто-то не хочет или не может, то и не надо. Зачем его уговаривать? Нет и нет. Дзюба помог бы сборной? По этой причине он и был в расширенном списке. Закрыл ли Дзюба дверь в сборную? Посмотрим».

Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия пройдёт 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:45 по московскому времени. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.