Клюйверт поддержал Кумана после неудачного старта сезона «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов Патрик Клюйверт поддержал действующего наставника команды Рональда Кумана после неудач каталонцев на старте сезона.

«Барселона» находится в трудной ситуации, и им нужно как можно быстрее из неё выбраться. Я не разговаривал с Куманом, но уволить его — самое простое, что можно сделать.

Нужно, чтобы он продолжил тренировать «Барселону». Нужно дать ему время, чтобы поработать с командой, которая пережила столько изменений. Ситуация в «Барселоне» может разрешиться только за счёт спортивных результатов, и я надеюсь, что они скоро придут», — цитирует Клюйверта Marca.

После семи сыгранных туров в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.