Жемалетдинов: Марко, спасибо, что всегда верил в меня

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера железнодорожников.

«Марко, для меня работа под вашим руководством стала отличным опытом! Спасибо, что всегда верил в меня на поле! Уверен, впереди вас ждёт много побед! Ещё увидимся, Тренер», — написал Жемалетдинов в «Инстаграме».

Сегодня, 5 октября, «Локомотив» и Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покидают Радойе Смилянич и Горан Басарич. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.

Напомним, «Чемпионат» сообщал, что одним из кандидатов на пост нового тренера железнодорожников является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна. Позднее источник, близкий к немецкому специалисту, сообщил, что Тедеско не пойдёт в «Локомотив». Также известно о кандидатуре тренера «Нюрнберга» Роберта Клауса.