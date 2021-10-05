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Миранчук может покинуть «Аталанту» ближайшей зимой

Миранчук может покинуть «Аталанту» ближайшей зимой
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Полузащитник итальянской «Аталанты» россиянин Алексей Миранчук может сменить команду. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» уже ближайшей зимой. Не исключается, что 25-летний хавбек попросит отпустить его, если так и не будет получать стабильную игровую практику. В нынешнем сезоне россиянин провёл на поле в составе клуба из Бергамо всего 155 минут игрового времени.

Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не просто забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 — в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем Евро-2020.

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