Миранчук может покинуть «Аталанту» ближайшей зимой

Полузащитник итальянской «Аталанты» россиянин Алексей Миранчук может сменить команду. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» уже ближайшей зимой. Не исключается, что 25-летний хавбек попросит отпустить его, если так и не будет получать стабильную игровую практику. В нынешнем сезоне россиянин провёл на поле в составе клуба из Бергамо всего 155 минут игрового времени.
Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не просто забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 — в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем Евро-2020.
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