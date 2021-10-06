«Валенсия» продлила контракт с защитником Коррея

Испанская «Валенсия» продлила контракт с португальским защитником команды Тьерри Коррея, сообщается на официальном сайте «летучих мышей».
«Для меня это означает признание моей работы. Когда я пришел в «Валенсию», я просто хотел делать свою работу, я хотел играть. Теперь, когда мне это удается, я очень счастлив.
Мы должны жить настоящим, мы должны очень много работать, чтобы продолжать набирать очки. У нас есть команда, которая может провести успешный год. Я хочу побеждать. Наш тренер говорит, что, если мы будем усердно работать, мы сможем выиграть титул», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.
Защитник подписал контракт с «Валенсией» в сентябре 2019 года. Игрок перешёл в стан «летучих мышей» из лиссабонского «Спортинга» за € 12 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры португалец провёл пять матчей за «Валенсию». В данный момент он восстанавливается после мышечного повреждения.
- 6 октября 2021
-
01:42
-
00:51
-
00:34
-
00:27
-
00:25
-
00:10
-
00:09
- 5 октября 2021
-
23:58
-
23:43
-
23:40
-
23:40
-
23:27
-
23:18
-
23:10
-
22:58
-
22:55
-
22:47
-
22:40
-
22:32
-
22:31
-
22:27
-
22:15
-
22:08
-
22:02
-
21:57
-
21:54
-
21:52
-
21:28
-
21:26
-
21:15
-
21:13
-
21:08
-
21:01
-
21:01
-
21:00