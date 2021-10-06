«Валенсия» продлила контракт с защитником Коррея

Испанская «Валенсия» продлила контракт с португальским защитником команды Тьерри Коррея, сообщается на официальном сайте «летучих мышей».



«Для меня это означает признание моей работы. Когда я пришел в «Валенсию», я просто хотел делать свою работу, я хотел играть. Теперь, когда мне это удается, я очень счастлив.



Мы должны жить настоящим, мы должны очень много работать, чтобы продолжать набирать очки. У нас есть команда, которая может провести успешный год. Я хочу побеждать. Наш тренер говорит, что, если мы будем усердно работать, мы сможем выиграть титул», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.



Защитник подписал контракт с «Валенсией» в сентябре 2019 года. Игрок перешёл в стан «летучих мышей» из лиссабонского «Спортинга» за € 12 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры португалец провёл пять матчей за «Валенсию». В данный момент он восстанавливается после мышечного повреждения.