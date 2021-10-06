Дзюба: в первом матче сезона не ощутил никакого драйва, но сейчас кайфую от футбола

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией, с которыми он столкнулся на старте сезона-2021/2022.



«Матчи с «Ювентусом» и «Динамо»? У нас большой насыщенный график, тем прекрасен любой вид спорта. Ты наслаждаешься каждым мгновением, потому что понимаешь, что рано или поздно это закончится. Поэтому я с улыбкой воспринимаю любые вызовы. Если проделать определённый путь и потом сидеть и вспоминать о каких-то подвигах или поражениях, в любом случае это интересно и сил хватит на всё.



Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с «Химками» я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может, это всё? А потом понял, что без футбола я пока не могу. И сейчас это видно, исходя из результатов. Жить прошлым уже не надо, всё пережили», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

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