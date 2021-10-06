Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба: в первом матче сезона не ощутил никакого драйва, но сейчас кайфую от футбола

Дзюба: в первом матче сезона не ощутил никакого драйва, но сейчас кайфую от футбола
Комментарии

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией, с которыми он столкнулся на старте сезона-2021/2022.

«Матчи с «Ювентусом» и «Динамо»? У нас большой насыщенный график, тем прекрасен любой вид спорта. Ты наслаждаешься каждым мгновением, потому что понимаешь, что рано или поздно это закончится. Поэтому я с улыбкой воспринимаю любые вызовы. Если проделать определённый путь и потом сидеть и вспоминать о каких-то подвигах или поражениях, в любом случае это интересно и сил хватит на всё.

Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с «Химками» я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может, это всё? А потом понял, что без футбола я пока не могу. И сейчас это видно, исходя из результатов. Жить прошлым уже не надо, всё пережили», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Новость по теме
Валерий Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021