Валерий Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы выступать за национальную команду.

«У нас в сборной ничего не поменялось: продолжается всё то, что было на первом сборе. Единственное, все привыкли к требованиям. Сейчас проще.

Что касается травм, у меня нет логического объяснения. У вас есть? Вот и у меня нет.

Дзюба? Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть за сборную. Если кто-то не хочет или не может, то и не надо. Зачем его уговаривать? Нет и нет. Дзюба помог бы сборной? По этой причине он и был в расширенном списке. Закрыл ли Дзюба дверь в сборную? Посмотрим», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.