Валерий Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы выступать за национальную команду.
«У нас в сборной ничего не поменялось: продолжается всё то, что было на первом сборе. Единственное, все привыкли к требованиям. Сейчас проще.
Что касается травм, у меня нет логического объяснения. У вас есть? Вот и у меня нет.
Дзюба? Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть за сборную. Если кто-то не хочет или не может, то и не надо. Зачем его уговаривать? Нет и нет. Дзюба помог бы сборной? По этой причине он и был в расширенном списке. Закрыл ли Дзюба дверь в сборную? Посмотрим», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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