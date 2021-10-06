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Гари Линекер: я простил Марадону за «руку бога», но до сих пор не забыл судью

Гари Линекер: я простил Марадону за «руку бога», но до сих пор не забыл судью
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил на вопрос, простил ли он аргентинского форварда Диего Марадону за гол рукой в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. Тот гол известен как «рука бога». Встреча завершилась победой Аргентины со счётом 2:1. В составе победителей дублем отметился Марадона, за сборную Англии забил Линекер.

«Конечно, я простил Марадону за „руку бога“, но до сих пор не забыл судью. Я уверен, что линейный арбитр увидел игру рукой. Думаю, он просто испугался», — приводит слова Линекера Marca.

В матчах за сборную Англии Линекер забил 48 голов. Он третий бомбардир сборной в истории (после Уэйна Руни и Бобби Чарльтона).

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