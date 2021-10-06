Гари Линекер: я простил Марадону за «руку бога», но до сих пор не забыл судью

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил на вопрос, простил ли он аргентинского форварда Диего Марадону за гол рукой в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. Тот гол известен как «рука бога». Встреча завершилась победой Аргентины со счётом 2:1. В составе победителей дублем отметился Марадона, за сборную Англии забил Линекер.

«Конечно, я простил Марадону за „руку бога“, но до сих пор не забыл судью. Я уверен, что линейный арбитр увидел игру рукой. Думаю, он просто испугался», — приводит слова Линекера Marca.

В матчах за сборную Англии Линекер забил 48 голов. Он третий бомбардир сборной в истории (после Уэйна Руни и Бобби Чарльтона).

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