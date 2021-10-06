Маринато Гильерме отреагировал на отставку Марко Николича из «Локомотива»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера железнодорожников.



«Марко, благодарен за возможность работать с тобой. Это было всегда интересно и полезно. Уверен, что футбол ещё не раз сделает так, чтобы мы увиделись. Удачи во всех твоих новых вызовах и спасибо», — написал Гильерме в своём «инстаграме».

5 октября «Локомотив» и Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покидают Радойе Смилянич и Горан Басарич. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.



Напомним, «Чемпионат» сообщал, что одним из кандидатов на пост нового тренера железнодорожников является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Он — креатура технического директора «Локомотива» Томаса Цорна. Позднее источник, близкий к немецкому специалисту, сообщил, что Тедеско не пойдёт в «Локомотив». Также известно о кандидатуре тренера «Нюрнберга» Роберта Клауса.