Сандро: уход из «Тоттенхэма» был самой большой ошибкой в моей карьере

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сандро признался, что пожалел о своём решении покинуть лондонский клуб. Он выступал за «шпор» с 2010 по 2014 год, а затем перешёл в «Куинз Парк Рейнджерс». С 2020 года Сандро выступает за бразильский «Гояс».
«Самой большой ошибкой в моей карьере был уход из «Тоттенхэма». У меня оставалось ещё два года по контракту, я всех любил в клубе. В той ситуации я принял плохое решение, потому что недостаточно обдумал переход. Я просто сказал: «Хочу уйти». Но не продумал ситуацию. Когда решил перейти в «КПР», то чувствовал негодование. Нельзя принимать решения, когда злишься. Нужно отпустить эмоции и спокойно всё решить», — цитирует Сандро Goal.
За «Тоттенхэм» бразилец провёл 81 матч и забил 3 гола.
Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла»
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