Сандро: уход из «Тоттенхэма» был самой большой ошибкой в моей карьере

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сандро признался, что пожалел о своём решении покинуть лондонский клуб. Он выступал за «шпор» с 2010 по 2014 год, а затем перешёл в «Куинз Парк Рейнджерс». С 2020 года Сандро выступает за бразильский «Гояс».

«Самой большой ошибкой в моей карьере был уход из «Тоттенхэма». У меня оставалось ещё два года по контракту, я всех любил в клубе. В той ситуации я принял плохое решение, потому что недостаточно обдумал переход. Я просто сказал: «Хочу уйти». Но не продумал ситуацию. Когда решил перейти в «КПР», то чувствовал негодование. Нельзя принимать решения, когда злишься. Нужно отпустить эмоции и спокойно всё решить», — цитирует Сандро Goal.

За «Тоттенхэм» бразилец провёл 81 матч и забил 3 гола.

Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла»

Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.