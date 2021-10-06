Глушаков и Захарян тренируются в общей группе перед матчем со Словакией

Полузащитники сборной России Арсен Захарян и Денис Глушаков тренируются в общей группе национальной команды перед матчем квалификации ЧМ-2022 со Словакией, передаёт корреспондент «Чемпионата».

Напомним, 5 октября полузащитники Арсен Захарян и Денис Глушаков досрочно покинули тренировку сборной России.

Встреча пройдёт 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:45 по московскому времени. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.