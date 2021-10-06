Карпин: Захарян и Глушаков получали неполную нагрузку
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии здоровья полузащитников Дениса Глушакова и Арсена Захаряна, которые вчера, 5 октября, досрочно прекратили тренировку.
«Захарян и Глушаков делали упражнения, посмотрим, нормально ли они это восприняли. Они получали неполную нагрузку, но в общей группе. Мы не делаем тесты на физическую готовность. Анализы крови пришли, у некоторых игроков, особенно у тех, кто играл много, есть небольшой перегруз. Восстановится за эти дни. Игнатов и Баринов были с командой? Надо снизить нагрузку для тех, кто получил много игровой практики: Джикия, Кузяев, Сутормин. Даже без тестов было всё понятно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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