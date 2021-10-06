Врач сборной России объяснил, почему Глушаков выбыл из состава

Старший врач сборной России Владимир Хайтин прокомментировал вынужденный отъезд полузащитника «Химок» Дениса Глушакова из расположения национальной команды.
«К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время. Нашим медицинским штабом были приложены все усилия. Игрок прошёл курс терапии, но с учётом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что он не сможет продолжить подготовительный сбор и ему нужно больше времени для полного восстановления», — приводит слова Хайтина пресс-служба РФС.
Сегодня, 6 октября, Денис Глушаков покинул расположение национальной команды. Вместо него вызвали полузащитника «Ростова» Данила Глебова.
- 6 октября 2021
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