Глушаков: побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя
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Полузащитник сборной России и «Химок» Денис Глушаков прокомментировал вынужденный отъезд из расположения национальной команды.
«Сегодня мы договорились, что я потренируюсь, а дальше будет видно. Если нога позволит, то продолжу подготовку. Но нога не даёт работать в полную силу. Можно усугубить травму и пропустить больше времени.
Безусловно, в любом случае здорово, что меня вызвали. Я говорил, что для всех сборная — это цель. Получается, побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя. Не будем загадывать по поводу меня — главное, чтобы сборная побеждала и проходила дальше», — приводит слова Глушакова пресс-служба РФС.
Сегодня, 6 октября, Денис Глушаков покинул расположение национальной команды.
Новость по темеГлушаков покинул расположение сборной России
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