Глебов — о вызове в сборную: увидел сообщение от Карпина: «Ты где, футболистик?»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал свой первый вызов в сборную России.
«Безусловно, я счастлив. Пока не до конца осознал, что это на самом деле случилось. Только сейчас начинает приходить понимание, что полечу защищать флаг нашей страны. Это очень приятно.
Да, вызов слишком неожиданный. Я собирался выезжать по делам. Вдруг звонок от моего агента Павла. Он говорит: «Тебя потерял Георгич». Я не поверил. Думал, шутка какая-то. Решил проверить уведомления и увидел сообщение от Валерия Георгиевича: «Ты где, футболистик?» Я ему перезвонил. Он спросил: «Как дела? Ты готов?» Я ответил: «Да». Ну и всё, Карпин сказал: «Собирайся». Мне купили билет и сказали: «Ждём».
Это похоже на сон? Да, есть что-то общее. Всё развернулось слишком интересно. Я сам в шоке. Цель в сборной? Для начала нужно приехать и дебютировать. Ближайшая цель, конечно, выиграть. Хочется просто приносить пользу команде. Ни о чём большем пока не думал. Я всё ещё нахожусь в какой-то эйфории от вызова в национальную сборную», — цитирует Глебова Sport24.
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