Нападающий сборной Испании Пино: горд за нашу команду, атаковавшую с первой минуты

Нападающий сборной Испании Йереми Пино прокомментировал победу над национальной командой Италии со счётом 2:1 в полуфинале Лиги наций.

«Мне было легко входить в игру с отличным настроем и холодной головой благодаря прекрасным партнерам по команде. Очень горд за нашу команду, которая атаковала с первой минуты. Теперь уже чувствую в себе абсолютную уверенность и мотивацию. Рад за свой не прошедший даром труд, за семью и друзей, которые поддерживают меня», – цитирует футболиста сайт УЕФА.

Пино заменил Феррана Торреса сделавшего дубль в составе победителей. В финале испанцы сыграют с победителями матча Бельгия — Франция.

Отметим, сборная Италии пропустила более одного гола в матче лишь во второй раз под руководством Роберто Манчини.