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Эсекьель Понсе: операция прошла успешно. Я вернусь сильнее

Эсекьель Понсе: операция прошла успешно. Я вернусь сильнее
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Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о том, что его операция на колене прошла успешно.

«Я хотел сказать вам, что всё прошло хорошо. Благодаря вашей любви и любви моей семьи я вернусь сильнее», — написал Понсе в своём «инстаграме».

Напомним, аргентинец получил травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Наполи» (3:2). После одного из столкновений с Понсе защитник итальянского клуба Костас Манолас упал на колено форварду красно-белых. В результате этого эпизода футболист «Спартака» не смог продолжить матч и был заменён.

«Спартак» после 10 туров Российской Премьер-Лиги идёт на седьмом месте в турнирной таблице. Подопечные Руя Витории имеют в своём активе 16 очков.

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