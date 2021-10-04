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Эсекьель Понсе перенёс операцию на колене

Эсекьель Понсе перенёс операцию на колене
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Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе успешно перенёс операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, аргентинец получил травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Наполи» (3:2). После одного из столкновений с Понсе защитник итальянского клуба Костас Манолас упал на колено форварду красно-белых. В результате этого эпизода футболист «Спартака» не смог продолжить матч и был заменён.

«На реабилитацию Понсе потребуется около трёх месяцев. Желаем Эсекьелю здоровья и возвращения в строй!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

«Спартак» после 10 туров Российской Премьер-Лиги идёт на седьмом месте в турнирной таблице. Подопечные Руя Витории имеют в своём активе 16 очков.

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