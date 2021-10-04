Эсекьель Понсе перенёс операцию на колене
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе успешно перенёс операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, аргентинец получил травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Наполи» (3:2). После одного из столкновений с Понсе защитник итальянского клуба Костас Манолас упал на колено форварду красно-белых. В результате этого эпизода футболист «Спартака» не смог продолжить матч и был заменён.
«На реабилитацию Понсе потребуется около трёх месяцев. Желаем Эсекьелю здоровья и возвращения в строй!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
«Спартак» после 10 туров Российской Премьер-Лиги идёт на седьмом месте в турнирной таблице. Подопечные Руя Витории имеют в своём активе 16 очков.
Комментарии
- 4 октября 2021
-
21:01
-
20:51
-
20:33
-
20:26
-
20:23
-
20:11
-
20:04
-
19:49
-
19:48
-
19:31
-
19:17
-
19:13
-
18:56
-
18:56
-
18:39
-
18:37
-
18:21
-
18:21
-
18:17
-
17:55
-
17:50
-
17:46
-
17:43
-
17:34
-
17:34
-
17:20
-
16:58
-
16:57
-
16:30
-
16:19
-
16:05
-
16:01
-
15:56
-
15:29
-
15:17
Партнерский контент