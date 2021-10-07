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Мартин Эдегор: мне было сложно завести друзей в «Реале»

Мартин Эдегор: мне было сложно завести друзей в «Реале»
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Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор признался, что ему было сложно найти друзей в своём предыдущем клубе — мадридском «Реале».

«В первой и второй команде «Реала» у меня было много сложных периодов. Но, находясь в окружении лучших игроков, я сам стал сильнее. Благодаря «Реалу» я добился прогресса. Я многому научился у Серхио Рамоса и Криштиану Роналду. Но мне было сложно завести друзей. Это тяжело, когда ты моложе других и приезжаешь из другой страны.

Мне было сложно стать своим в раздевалке «Реала». Было трудно, но благодаря такому опыту я стал сильнее. Я рад, что прошёл через это», — цитирует Эдегора TV2.

Видео гола Эдегора в матче с «Бёрнли»

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