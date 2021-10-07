Мартин Эдегор: мне было сложно завести друзей в «Реале»
Поделиться
Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор признался, что ему было сложно найти друзей в своём предыдущем клубе — мадридском «Реале».
«В первой и второй команде «Реала» у меня было много сложных периодов. Но, находясь в окружении лучших игроков, я сам стал сильнее. Благодаря «Реалу» я добился прогресса. Я многому научился у Серхио Рамоса и Криштиану Роналду. Но мне было сложно завести друзей. Это тяжело, когда ты моложе других и приезжаешь из другой страны.
Мне было сложно стать своим в раздевалке «Реала». Было трудно, но благодаря такому опыту я стал сильнее. Я рад, что прошёл через это», — цитирует Эдегора TV2.
Видео гола Эдегора в матче с «Бёрнли»
Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
Новость по темеГари Линекер назвал главного претендента на «Золотой мяч»
Комментарии
- 7 октября 2021
-
14:28
-
14:00
-
13:58
-
13:55
-
13:38
-
13:11
-
13:07
-
13:07
-
13:01
-
12:32
-
12:30
-
12:29
-
12:28
-
11:59
-
11:55
-
11:54
-
11:34
-
11:32
-
11:24
-
11:16
-
11:02
-
10:50
-
10:36
-
10:29
-
10:26
-
10:17
-
09:48
-
09:46
-
09:35
-
09:29
-
09:24
-
08:39
-
08:27
-
08:26
-
08:02
Партнерский контент