Украинка Монзуль назначена главным арбитром на матч Андорра — Англия

Судейская бригада, состоящая из женщин, будет обслуживать матч отборочного турнира чемпионата мира – 2022 между сборными Андорры и Англии. Главным судьёй матча будет украинка Екатерина Монзуль. Её ассистенты – Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За VAR будет отвечать француженка Стефани Фраппар.

Впервые в истории сборной Англии матч с их участием будет судить женщина. Монзуль уже имеет опыт работы на международных матчах: в ноябре 2020 года она была в составе первой женской судейской бригады, обслуживавшей матч Сан-Марино против Гибралтара в Лиге наций. Она также имеет опыт работы на женских чемпионатах мира и Европы и является арбитром украинской Премьер-лиги.



Фраппарт судила мужскую Лигу чемпионов, а также отборочный матч чемпионата мира среди мужчин, став одним из первопроходцев женского судейства в этом виде спорта.