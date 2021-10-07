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Украинка Монзуль назначена главным арбитром на матч Андорра — Англия

Украинка Монзуль назначена главным арбитром на матч Андорра — Англия
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Судейская бригада, состоящая из женщин, будет обслуживать матч отборочного турнира чемпионата мира – 2022 между сборными Андорры и Англии. Главным судьёй матча будет украинка Екатерина Монзуль. Её ассистенты – Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За VAR будет отвечать француженка Стефани Фраппар.

Впервые в истории сборной Англии матч с их участием будет судить женщина. Монзуль уже имеет опыт работы на международных матчах: в ноябре 2020 года она была в составе первой женской судейской бригады, обслуживавшей матч Сан-Марино против Гибралтара в Лиге наций. Она также имеет опыт работы на женских чемпионатах мира и Европы и является арбитром украинской Премьер-лиги.

Фраппарт судила мужскую Лигу чемпионов, а также отборочный матч чемпионата мира среди мужчин, став одним из первопроходцев женского судейства в этом виде спорта.

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