УЕФА подал заявку на регистрацию бренда «Лига чемпионов» в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Регистрация позволит под брендом продавать такие товары, как косметические средства, средства гигиены, видеоигры, спорттовары, ювелирные украшения, книги, продукты и напитки, включая пиво и другой алкоголь.
Ранее УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года. В логотипе Евро-2024 сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского «Олимпиаштадиона», где пройдет финальный матч. Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдёт в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция. Матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.
- 7 октября 2021
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