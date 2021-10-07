УЕФА подал заявку на регистрацию бренда «Лига чемпионов» в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.



Регистрация позволит под брендом продавать такие товары, как косметические средства, средства гигиены, видеоигры, спорттовары, ювелирные украшения, книги, продукты и напитки, включая пиво и другой алкоголь.



Ранее УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года. В логотипе Евро-2024 сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского «Олимпиаштадиона», где пройдет финальный матч. Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдёт в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция. Матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

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