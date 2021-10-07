И. Федотов: Азмуна должны были отстранять на две игры. Кто-то включился перед «Спартаком»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение КДК РФС не применять дополнительное наказание в отношении нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за прямое удаление в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:2).
«Кто-то включился перед «Спартаком» и оставил Азмуна на этот матч. КДК просто отмазал нападающего. Прямая красная должна влечь за собой от двух до четырёх матчей. Если бы была вторая жёлтая, то одна игра – понятно. Но по регламенту Азмуна должны были отстранять на два матча, а может, и больше.
Дисквалификация с Гильерме – такой же эпизод. Там он, как и Азмун, играл в мяч и не нанёс травму. Это два одинаковых эпизода. Просто к «Зениту» одно решение, а к «Локомотиву» – другое. Продавили», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 7 октября 2021
-
17:17
-
17:15
-
16:57
-
16:55
-
16:53
-
16:39
-
16:34
-
16:30
-
16:12
-
15:53
-
15:34
-
15:26
-
15:26
-
15:21
-
15:15
-
14:56
-
14:51
-
14:42
-
14:28
-
14:00
-
13:58
-
13:55
-
13:38
-
13:11
-
13:07
-
13:07
-
13:01
-
12:32
-
12:30
-
12:29
-
12:28
-
11:59
-
11:55
-
11:54
-
11:34