«Ничего удивительного». В «Спартаке» отреагировали на решение КДК РФС по Азмуну

В «Спартаке» отреагировали на решение КДК РФС не применять дополнительное наказание в отношении нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за прямое удаление в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:2).
«Мы бы удивились если бы было принято другое решение. А так — ничего удивительного», — сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее стало известно, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал дополнительно наказывать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за прямое удаление в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:2). Таким образом, форвард сможет сыграть со «Спартаком».
Напомним, нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил прямую красную карточку в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Форвард грубо сфолил против вратаря соперника и был удалён с поля. Арбитр Павел Шадыханов принял такое решение после просмотра системы VAR. Из-за дисквалификации нападающий пропустит встречу 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
- 7 октября 2021
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