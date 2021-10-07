Глушаков впервые показал лицо 7-месячной дочери
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал в своём «инстаграме» фото с 7-месячной дочерью Милой. Впервые футболист показал фото лица девочки, которая родилась в браке Дениса и футболистки ЦСКА Ксении Коваленко.
«Сегодня младшей доченьке 7 месяцев. Знакомьтесь, Мила Денисовна. Вернулся из сборной раньше срока. Хотел быть с командой, помогать, чем смогу, но в жизни случается всякое — взлёты, падения, травмы, неудачи. В такие моменты чувствуешь теплоту и поддержку любимых, самых близких людей, понимаешь, что это — самое главное. Футбол — это жизнь. Семья — это счастье. Будем работать дальше и становиться только сильнее», — написал Глушаков в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Глушакова.
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