Глава Ла Лиги: в «Барселоне» всё не так плохо, хотя, безусловно, хуже, чем в «Реале»

Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал о финансовом состоянии каталонской «Барселоны».



«Честно вам скажу — меня больше беспокоит институциональный кризис, который с каждым днём проявляется всё более отчётливо, чем экономические проблемы какого-либо клуба. Все, кто приходит в управление любой футбольной структуры, начинают обвинять своих предшественников в неграмотном руководстве.

У нас есть свои цифры. «Барселона» летом не была при смерти. Согласитесь, в случае отвратительной финансовой ситуации клуб не смог бы получить кредит на сумму € 500 млн. В «Барселоне» всё не так плохо, как кажется на первый взгляд, хотя, безусловно, хуже, чем в «Реале». Неплохо иметь в своём чемпионате звёздных игроков, но наша стратегия не должна зависеть от них. Для меня Бензема — лучший форвард в Европе. Нет причин для пессимизма», — цитирует Тебаса Marca со ссылкой на L’Équipe.