Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава Ла Лиги: в «Барселоне» всё не так плохо, хотя, безусловно, хуже, чем в «Реале»

Глава Ла Лиги: в «Барселоне» всё не так плохо, хотя, безусловно, хуже, чем в «Реале»
Комментарии

Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал о финансовом состоянии каталонской «Барселоны».

«Честно вам скажу — меня больше беспокоит институциональный кризис, который с каждым днём проявляется всё более отчётливо, чем экономические проблемы какого-либо клуба. Все, кто приходит в управление любой футбольной структуры, начинают обвинять своих предшественников в неграмотном руководстве.

У нас есть свои цифры. «Барселона» летом не была при смерти. Согласитесь, в случае отвратительной финансовой ситуации клуб не смог бы получить кредит на сумму € 500 млн. В «Барселоне» всё не так плохо, как кажется на первый взгляд, хотя, безусловно, хуже, чем в «Реале». Неплохо иметь в своём чемпионате звёздных игроков, но наша стратегия не должна зависеть от них. Для меня Бензема — лучший форвард в Европе. Нет причин для пессимизма», — цитирует Тебаса Marca со ссылкой на L’Équipe.

Новость по теме
Луис Суарес рассказал об общении с Антуаном Гризманном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021