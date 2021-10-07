Глава Ла Лиги: в «Барселоне» всё не так плохо, хотя, безусловно, хуже, чем в «Реале»

Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал о финансовом состоянии каталонской «Барселоны».
«Честно вам скажу — меня больше беспокоит институциональный кризис, который с каждым днём проявляется всё более отчётливо, чем экономические проблемы какого-либо клуба. Все, кто приходит в управление любой футбольной структуры, начинают обвинять своих предшественников в неграмотном руководстве.
У нас есть свои цифры. «Барселона» летом не была при смерти. Согласитесь, в случае отвратительной финансовой ситуации клуб не смог бы получить кредит на сумму € 500 млн. В «Барселоне» всё не так плохо, как кажется на первый взгляд, хотя, безусловно, хуже, чем в «Реале». Неплохо иметь в своём чемпионате звёздных игроков, но наша стратегия не должна зависеть от них. Для меня Бензема — лучший форвард в Европе. Нет причин для пессимизма», — цитирует Тебаса Marca со ссылкой на L’Équipe.
- 7 октября 2021
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