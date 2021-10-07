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Станислав Магкеев был прооперирован в Германии

Станислав Магкеев был прооперирован в Германии
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Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев был прооперирован в Германии. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

«Станиславу Магкееву в одной из клиник Германии была успешно проведена операция по пластике передней крестообразной связки. После возвращения в Россию футболист продолжит восстановительные процедуры под наблюдением врачей и физиотерапевтов», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале московского «Локомотива».

Напомним, Магкеев получил травму в матче 9-го тура РПЛ с «Химками» (0:0). Футболиста унесли с поля на носилках. Вместо него на 81-й минуте на замену вышел полузащитник Фаустино Анджорин. У полузащитника «Локомотива» диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

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