Станислав Магкеев был прооперирован в Германии
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Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев был прооперирован в Германии. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
«Станиславу Магкееву в одной из клиник Германии была успешно проведена операция по пластике передней крестообразной связки. После возвращения в Россию футболист продолжит восстановительные процедуры под наблюдением врачей и физиотерапевтов», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале московского «Локомотива».
Напомним, Магкеев получил травму в матче 9-го тура РПЛ с «Химками» (0:0). Футболиста унесли с поля на носилках. Вместо него на 81-й минуте на замену вышел полузащитник Фаустино Анджорин. У полузащитника «Локомотива» диагностировали разрыв передней крестообразной связки.
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