Тюрам — об освистывании Доннаруммы в Милане: не понимаю этих людей

Бывший защитник «Пармы» и «Ювентуса» Лилиан Тюрам высказался о негативной реакции болельщиков «Милана» на голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму. Во время матча полуфинала Лиги наций Италия — Испания (1:2), который проходил в Милане, фанаты освистывали голкипера. Ранее Доннарумма выступал за «Милан».

«Я не понимаю этих людей. Как можно так быстро всё забыть? Доннарумма так здорово выступал за «Милан» на протяжении многих лет. Для меня странно, что люди забыли обо всём так быстро. В конце концов, он играл за сборную Италии в этом матче.

В любом случае мы говорим о профессии, в которой нужно делать выбор. Люди думают, что если футболист уходит из клуба, то это исключительно его вина. Но это далеко не всегда бывает так», — цитирует Тюрама Tuttomercatoweb.