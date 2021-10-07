Фанаты «Ньюкасла» бурно отпраздновали новость о приобретении клуба саудовским фондом

Болельщики «Ньюкасла» бурно отреагировали на информацию, согласно которой клуб приобрёл фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Ранее о смене владельца сообщила пресс-служба «Ньюкасла».

Сотни болельщиков собрались у стадиона команды «Сент-Джеймс Парк». После объявления о приобретении клуба саудовскими инвесторами фанаты начали бурно радоваться. Многие открывали шампанское.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Фабрицио Романо.

PIF приобрел около 80% акций «Ньюкасла». В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Ранее сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.