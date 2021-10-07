Как выглядят Смолов и Кузяев после столкновения: фото с тренировки сборной России в Казани

7 октября в Казани на поле стадиона «Казань Арена» национальные команды России и Словакии провели открытую тренировку в рамках подготовки к отборочному матчу на ЧМ-2022.
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал своё самочувствие после полученного повреждения во время вчерашней тренировки.
«На вчерашней тренировке столкнулись со Смоловым. Случайно друг о друга ударились. Но я прошёл тесты, обследования. Никаких противопоказаний к тренировкам и играм у меня нет. Ушиб лица», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сборная России сыграет со Словакией завтра, 8 октября, на стадионе «Ак Барс Арена». Матч начнётся в 21:45 мск.
Лучшие кадры с тренировки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 7 октября 2021
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