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Оуэн отреагировал на покупку «Ньюкасла» саудовским фондом

Оуэн отреагировал на покупку «Ньюкасла» саудовским фондом
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Бывший форвард «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Майкл Оуэн отреагировал на смену владельца клуба. Ранее стало известно, что «Ньюкасл» приобрёл фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). О смене владельца сообщила пресс-служба «Ньюкасла». Фонд купил около 80% акций «Ньюкасла».

«Отличные новости для всех, кто связан с «Ньюкаслом». Новые владельцы — именно то, что нужно клубу. Оптимизм возрождается. Это может стать началом новой эпохи для «Ньюкасла», — написал Оуэн в своём «твиттере».

В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Ранее сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.

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