Франция и Испания сыграют в финале Лиги наций

В Лиге наций определились участники финала. В главном матче турнира встретятся сборные Испании и Франции.

Французы сегодня, 7 сентября, обыграли в полуфинале бельгийцев. Сборная Франции ещё в первом тайме пропустила два мяча, но после перерыва сумела не только отыграться, но и забить победный мяч в компенсированное время. В результате матч закончился со счётом 3:2. У бельгийцев отличились Янник Карраско и Ромелу Лукаку. В составе сборной Франции по мячу забили Карим Бензема, Килиан Мбаппе и Тео Эрнандес.

Накануне, 6 сентября, сборная Испании обыграла Италию со счётом 2:1. Итальянцы ещё в первом тайме остались в меньшинстве после удаления Леонардо Бонуччи. У испанцев дубль оформил Ферран Торрес, а единственный мяч итальянцев забил Лоренцо Пеллегрини.

Финал Лиги наций состоится 10 октября, в воскресенье. Матч Испания — Франция пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Начало — в 22:45 мск.