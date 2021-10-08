Лэмпард и Джеррард — претенденты на пост главного тренера «Ньюкасла»

Руководство «Ньюкасл Юнайтед» после покупки клуба инвестиционным фондом Саудовской Аравии может сменить главного тренера.

Как сообщает The Telegraph, вместо Стива Брюса, который возглавляет команду на данный момент, главным тренером «сорок» может стать экс-тренер «Челси» Фрэнка Лэмпарда или нынешний наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард.

Напомним, PIF приобрёл около 80% акций «Ньюкасла». В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Ранее сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.

В турнирной таблице текущего сезона английской Премьер-лиги «Ньюкасл» располагается на предпоследнем, 19-м месте, набрав три очка в семи встречах.

В воскресенье, 17 октября, «Ньюкаслу» предстоит домашний матч 8-го тура чемпионата Англии с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».