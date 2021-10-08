Лучший арбитр Хорватии отстранён на 4 месяца за оскорбление фанатов «Хайдука» и журналиста

Лучший арбитр Хорватии Иван Бебек отстранен от работы на четыре месяца из-за инцидента после матча 10-го тура чемпионата Хорватии между «Хайдуком» из Сплита и загребским «Локомотивом». Встреча состоялась 26 сентября и завершилась минимальной домашней победой «Хайдука».
Судья оказался в центре скандала из-за аудиозаписи, которая попала в публичный доступ. На ней Бебек оскорбил журналиста из Сплита, а также фанатов «Хайдука». Это случилось после того, как Бебек не поставил пенальти в ворота «Локомотива».
Дисциплинарная комиссия Хорватского футбольного союза провела разбирательство, по результатам которого приняла решение дисквалифицировать судью на 4 месяца, сообщается на официальном сайте организации.
Бебек является арбитром ФИФА с 2003 года. Он – единственный хорватский судья, который работал на матчах группового этапа Лиги чемпионов.
30 сентября Иван Бебек обслуживал матч соперников московского «Спартака» по группе C Лиги Европы-2021/22 – варшавской «Легии» и «Лестер Сити» (1:0).
- 8 октября 2021
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