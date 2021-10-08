Агент ФИФА Варга: уровень игры Азмуна соответствует лондонскому «Арсеналу»

Агент ФИФА Шандор Варга отреагировал на информацию, что лондонский «Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.



«Информация про Азмуна и «Арсенал» — вброс, чтобы выбить большую зарплату по новому контракту с «Зенитом»? В трансферном бизнесе бывают очень хитрые ходы, мне они не очень нравятся. Может быть все, что угодно. Мне нравится уровень игры Азмуна, я могу поверить, что им интересуется «Арсенал». Сейчас у команды нехватка качественных футболистов. Не могу утверждать, что информация про Азмуна правда, или это вброс.



Я давно не общался с руководством «Арсенала». Раньше я знал всё, что происходит в лондонском клубе. Сегодня утром я разговаривал со своим другом — Арсеном Венгером. Он очень переживает из-за того, что дела в клубе идут не очень хорошо после его ухода. «Арсенал» всегда боролся за высокие места, но сейчас ситуация плохая.



В таких случаях руководители ищут новых игроков. Ещё раз — уровень игры Азмуна соответствует «Арсеналу», и я допускаю, что интерес к нему — правда. Вижу Азмуна в АПЛ», — цитирует Варгу Legalbet.

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