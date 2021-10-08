Суарес и Хименес получили травмы в отборочном матче ЧМ с Колумбией

Два уругвайских игрока мадридского «Атлетико» Луис Суарес и Хосе Мария Хименес получили травмы в матче отбора к чемпионату мира 2022 года со сборной Колумбии (0:0).

Перед перерывом Луис Суарес врезался коленом в защитника колумбийцев Йерри Мину. На колене форварда появилась кровь, а во втором тайме Суарес сыграть не смог.

Также на 59-й минуте встречи Хосе Хименес упал на газон и не смог продолжить игру. Сообщается, что у защитника мышечная травма. Уругвайским футболистам «Атлетико» предстоит пройти медобследование, которое определит характер их травм.

В следующем матче испанской Примеры, который состоится 17 октября, мадридский «Атлетико» на выезде сыграет с «Гранадой». На данный момент «матрасники» идут на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков в 8 матчах.