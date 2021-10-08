«Понимаю, нельзя было так себя вести». Агаларов — о спорах с судьями

Нападающий футбольного клуба «Уфа» и сборной России Гамид Агаларов высказался о своей эмоциональности во время матчей.
«Бывает, что трачу эмоции не на то? Мы недавно с отцом говорили – он это как раз подметил. Советовал быть спокойнее. Что мог сделать в юношеском футболе, чего не позволяю сейчас? Получить жёлтую за споры с судьёй. Как-то раз наша юношеская сборная играла на мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге. У меня было две жёлтых карточки после двух матчей. Тренер сказал, чтобы я не получал третью, иначе пропущу полуфинал. В результате мне дали жёлтую уже в первом тайме за споры с судьёй. Понимаю, нельзя было так себя вести. Что касается драк на поле, то случалось.
Это был товарищеский матч за «Анжи». Играли против «Спартака» из Владикавказа. У них полузащитник очень грубо подкатился сзади в конце матча. Меня это просто взбесило. Потасовка завязалась», — сказал Агаларов в эксклюзивном интервью с Григорием Телингатером.
- 8 октября 2021
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