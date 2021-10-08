Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу с «Арсеналом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о физической готовности игроков петербургского клуба.

«Прежде всего надо обратить внимание на тех, кому необходимо до конца восстановиться и залечить свои болячки, нужно дать дополнительное время. А в случае с остальными можно говорить только о поддержании формы, поработать над чем-то новым в это время практически невозможно, потому что половина команды отсутствует. Главный вопрос — поддержание состояния, функционального прежде всего. Когда большая часть игроков прибудет в наше расположение, мы будем готовиться к матчу с Тулой.

Барриос приедет за день до игры. Возможно, он сразу отправится в Тулу, чтобы не пришлось так много летать. Остальные игроки приедут чуть раньше, и у нас будет немного времени на то, чтобы восстановиться после матчей сборных», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.