Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу с «Арсеналом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о физической готовности игроков петербургского клуба.
«Прежде всего надо обратить внимание на тех, кому необходимо до конца восстановиться и залечить свои болячки, нужно дать дополнительное время. А в случае с остальными можно говорить только о поддержании формы, поработать над чем-то новым в это время практически невозможно, потому что половина команды отсутствует. Главный вопрос — поддержание состояния, функционального прежде всего. Когда большая часть игроков прибудет в наше расположение, мы будем готовиться к матчу с Тулой.
Барриос приедет за день до игры. Возможно, он сразу отправится в Тулу, чтобы не пришлось так много летать. Остальные игроки приедут чуть раньше, и у нас будет немного времени на то, чтобы восстановиться после матчей сборных», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.
- 8 октября 2021
-
17:45
-
17:33
-
17:26
-
17:25
-
17:20
-
16:52
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:45
-
15:36
-
15:35
-
15:31
-
15:00
-
14:55
-
14:34
-
14:30
-
14:23
-
14:10
-
13:58
-
13:42
-
13:37
-
13:26
-
13:17
-
13:17
-
13:05
-
12:57
-
12:54
-
12:52
-
12:33
-
12:32